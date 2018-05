Incontro Salvini – Di Maio: senza accordo si ritorna al voto a luglio

Secondo l’inviata di La7, Alessandra Sardoni, alla Camera sarebbe in corso un incontro segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla presenza di Giancarlo Giorgetti, vero spin doctor della Lega. Dopo le Consultazioni della mattina al Quirinale, i due giovani leader starebbero impostando un accordo con la centro la data delle nuove elezioni e dunque un possibile “programma” rapido da portare in Parlamento come riporta ilsussidiario.net

«Senza governo politico si vota l’8 luglio», ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro a tre tra il leader del Carroccio, il capogruppo a Montecitorio Giancarlo Giorgetti e il capo politico M5S Luigi Di Maio.

VOTO ANTICIPATO?

Il voto sarebbe molto più anticipato e arriverebbe addirittura a metà luglio. Le carte sono in movimento, oggi pomeriggio tutte le Consultazioni minori al Colle e dopo le 18 il Capo dello Stato dovrà parlare e spiegare agli italiani le proprie convinzioni e il proprio appello alla responsabilità. Poi però la vera contesta si avrà in Parlamento, con i vari Di Maio, Salvini, Berlusconi e Renzi che dovranno rispondere e spiegare se voteranno o non voteranno il Governo di tregua. Secondo Matteo Salvini se non si riesce a formare un governo «politico» la data più probabile per tornare alle urne sarebbe l’8 luglio. «Come Lega e personalmente sto – ha spiegato ai giornalisti a Montecitorio – provando a dare un governo a questo Paese ascoltando tutti, incontrando tutti cercando di togliere veti e litigi fra tutti. Se ci riesco ne sono felice e si parte con il lavoro, altrimenti l’unica opzione credibile è tornare al voto per chiedere la fiducia direttamente agli italiani. Governi tecnici alla Monti non sono possibili e per evitare che gli italiani perdano ancora 3-4 mesi di tempo sentendo parlare solo di legge elettorale, penso che la data dell’8 luglio sia quella più netta, più vicina, più efficace per dare finalmente un governo a questo Paese. Noi ci siamo, e fino all’ultima ora mi spendo perché ci sia un incarico e perché io possa passare dalle parole ai fatti. Se tutti gli altri rimarranno fermi sui loro no e sulle loro posizioni l’unica via è tornare dagli italiani. (ph democratica)