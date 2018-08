INCREDIBILE. Mandava messaggi hot a uomini sposati, sacerdote rimosso…

Inviava dal suo telefonino messaggi hot ed esplicite avances sessuali a uomini sposati che frequentavano la sua parrocchia. Per questo un giovane parroco è stato rimosso dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. La motivazione ufficiale della Curia è stata “per motivi di salute”.

E’ stato uno dei parrocchiani che ha ricevuto il messaggio dal prete a “denunciare” alla curia. E subito è partita l’indagine interna. Il giovane prete non ha negato l’episodio e per questo è stato disposto l’allontanamento e la sospensione. Il sacerdote era molto apprezzato dalla popolazione per le diverse iniziative sociali che aveva messo in campo. Gli episodi contestati risalgono a marzo.

fonte: Tgcom24