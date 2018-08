Incubo al luna park. Giostra si ribalta e travolge 10 bambini: paura e sgomento

Una giostrina per bambini si è ribaltata a Pula, nel Cagliaritano ferendo lievemente 10 bimbi che erano a bordo. L’episodio si è verificato ieri sera nella piazza della chiesa della cittadina, dove la giostra era stato installato all’interno di un luna park. Una parte della struttura, probabilmente il perno centrale, ha ceduto per cause da accertare e la giostra si è ribaltata. Fortunatamente i bambini hanno riportato solo lievi escoriazioni e contusioni che non hanno necessitato il ricovero in ospedale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito sentito il proprietario della giostra, un 46enne di Cagliari. La struttura è stata sequestrata per consentire gli opportuni accertamenti e verificare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l’impianto.

fonte: Tgcom