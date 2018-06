Infermiera lascia il phon acceso vicino a un neonato, si consuma il dramma

A un bambino, appena nato, è stata amputata una gamba perche un’infermiera ha lasciato un phon acceso nelle vicinanze del piccolo di soli 4 giorni. Il phon è rimasto acceso per due ore e il bimbo, che è rimasto ustionato, è stato portato d’urgenza in sala operatoria dove gli è stata amputata una gamba.

L’infermiera aveva usato il phon per asciugare tre neonati dopo averli lavati, poi è stata chiamata e lo ha lasciato acceso. Un’altra infermiera è poi entrata nella stanza, sembra senza accorgersi di nulla, mentre il bimbo è rimasto esposto al getto d’aria bollente per 4 ore. Ora la famiglia del neonato chiede di essere risarcita per riuscire a provvedere al futuro del bimbo.

Fonte: il Messaggero