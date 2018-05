Inferno di violenza dei Casamonica al bar: giovane disabile frustata con la cinghia, poi distruggono il locale

Raid dei Casamonica al bar: giovane disabile frustata con la cinghia

Repubblica in un articolo a firma di Floriana Bulfon racconta un terribile episodio, una vera e propria aggressione compiuta da membri del clan dei Casamonica di Roma lo scorso primo aprile, il giorno di Pasqua, in un bar di via Salvatore Barzilai: una giovane donna disabile è stata frustata con la cinghia e presa a calci e pugni per aver osato parlare, il locale è stato distrutto a bottigliate. La brutale violenza contra la giovane, prima gli strappano il telefono da mano poi gli insulti «Se chiami la polizia ti ammazziamo», le ordinano. Poco dopo arriva la devastazione del bar. Di Silvio con il fratello Vittorio fa irruzione spaccando la vetrina e rovesciando tavoli e sedie. «Qui comandiamo noi, non te lo scordare: questa è zona nostra. Ora questo bar lo devi chiudere, altrimenti sei morto», le loro parole. Il barista è a terra con il volto coperto di sangue. Con la moglie decide di denunciare, nonostante le intimidazioni. Un grande gesto di coraggio e di ribellione contro il potere criminale.