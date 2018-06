INFERNO IN AUTOSTRADA: TIR SCHIANTA TRE AUTO. È UNA TRAGEDIA.

Spaventoso incidente a Mestre, Un automobilisti, tre feriti e 7 contusi. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un spaventoso schianto lungo la tangenziale A57, poco prima dello svincolo di Marghera direzione Trieste. Un tir è piombato a velocità sostenuta su tre auto, travolgendole

Strada riaperta

Prima delle 14 è stata riaperta al traffico la corsia preferenziale per la rotatoria Marghera, chiusa da questa mattina alle 10.20. Alcuni lavori di rifacimento del sicurvia laterale danneggiato dall’incidente saranno intrapresi durante le ore notturne, per non gravare sul traffico.

Fonte: Il Mattino