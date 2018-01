Influenza, tre decessi e alcuni casi gravi in Puglia

Tre persone sono morte e sei sono state ricoverate in gravi condizioni a causa dell’influenza in Puglia. Le vittime sono tre uomini pugliesi trasportati in ospedale a Bari: un 58enne affetto da ipertensione e un 86enne e un 73enne affetti da diverse patologie.

Come riporta tgcom24 sono invece ricoverati in diversi nosocomi pugliesi i sei pazienti in gravi condizioni, quattro dei quali sono stati trasferiti dal San Paolo di Bari alla rianimazione del Policlinico.

