Influenza, si va verso stagione record

MILANO, 25 GEN – “Si va verso una nuova stagione da record: considerando che ad oggi sono circa 5 milioni gli italiani già colpiti dai virus influenzali, si può stimare che alla fine della stagione i casi totali arriveranno a 7,5 – 8 milioni. Un numero molto più alto rispetto agli ultimi anni e paragonabile solo alla stagione 2004-5 e alla stagione pandemica del 2009”. Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Istituto IRCCS Galeazzi. Quest’anno, conferma l’esperto, “si sono registrati molti più casi di influenza anche per la circolazione ‘non prevista’ di virus come il B Yamagata, non compreso nel vaccino antinfluenzale trivalente, ma presente in quello quadrivalente”.

