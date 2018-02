Inglese violentata a Palermo, un arresto

PALERMO, 20 FEB – Gli agenti della squadra mobile a Palermo hanno arrestato Martino Biuso, 46 anni, pregiudicato, ex Pip, indagato per il reato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Secondo l’accusa avrebbe violentato una giovane inglese di 20 anni nel maggio del 2017. La vittima salì a bordo di un’automobile pensando che si trattasse di un taxi e invece Biuso l’avrebbe portata, secondo gli inquirenti, in un luogo isolato violentandola e rapinandola. La ragazza camminando tra i rifiuti è riuscita a raggiungere l’autostrada e solo dopo avere percorso più di un chilometro ha trovato aiuto. Il provvedimento è stato emesso dal Gip Roberto Riggio, su richiesta del pm Giorgia Righi del pool dei reati sessuali, coordinato dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

