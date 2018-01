MILANO, 22 GEN – Rafinha è un giocatore dell’Inter, lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. L’Inter “detiene un’opzione per l’acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in bonus – si legge – che dovrà essere esercitata prima del termine dell’attuale stagione sportiva”.

