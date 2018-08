Genova – Nell’utilitaria scura precipitata sui binari della ferrovia di Fegino in mezzo ai bagagli, i poliziotti delle volanti trovano l’ombrellone da spiaggia avvolto nel cellophane, il secchiello e la paletta. C’è pure un telefonino sul cruscotto che squilla all’impazzata. «Mamma», è la scritta che appare sul display.

Dall’altra parte del filo c’è una nonna, disperata, che tenta di parlare con la figlia.

Nessuno tra gli agenti se la sente di rispondere. A pochi metri di distanza, in mezzo ai binari, coperti da tre lenzuola bianche, ci sono i corpi di una famiglia intera, distrutta da una tragedia infinita: mamma, papà e figlio. Erano appena partiti dalla loro abitazione di Voltri per raggiungere il porto e imbarcarsi su un traghetto. Roberto Robbiano, 44 anni, tecnico informatico che lavora per l’azienda Selt, la moglie Ersilia Piccinino, di 41, e il loro piccolo Samuele, di 9 anni, sarebbero dovuti partire per una vacanza in Sardegna. Tanto che Roberto ieri sera aveva pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dell’isola ripresa dall’alto.