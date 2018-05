Intervista esclusiva di Maridì Vicedomini a Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia i mitici “Danny e Sandy” del musical americano Grease, sono di nuovo in coppia, quali protagonisti della commedia teatrale “Non mi hai più detto ti amo”

Lorella Cuccarini, quanto è cambiato Giampiero daill’epoca di” Grease”?

“ Sono trascorsi 20 anni ma lui è un ragazzo ancora giovanissimo; peccato però che in questo spettacolo non può ballare altrimenti dimostrerebbe anche la sua inalterata atleticità”

Ingrassia cosa resta della ingenua e dolcissima Sandy?

“Lorella è ancora oggi una grande “Gnocca”, una bellissima donna che non ha assolutamente alterato la sua verve”

Signora Cuccarini in questi lunghi anni ha perso di vista Ingrassia?

“ Mai, io e Giampiero ci siamo sentiti spessissimo e siamo sempre andati vicendevolmente ad assistere ai nostri spettacoli”

Com’è nato questo progetto?

“Per la verità è accaduto tutto in maniera molto naturale. Un giorno mi ha chiamato Gabriele Pignotta che mi ha proposto questo copione; la scelta del protagonista maschile è caduta immediatamente su Giampiero per una serie di considerazioni oggettive: in primis siamo una coppia teatrale ben collaudata avendo riscosso tanto successo con “Grease” . Giampiero mi ha brillantemente tenuto a battesimo nel musical e pertanto desideravo che fosse lui il mio “padrino” anche nella prosa”

Signora Cuccarini quanto c’è di lei in Serena?

“Serena mi somiglia tanto, è una moglie ed una madre come me anche se poi ad un certo momento della vita ha un moto di ribellione dovuto a determinate scelte di vita, che la costringono a rimettersi in gioco con grande coraggio”

Ingrassia, nella sua vita privato lei si sente vicino a Giulio?

“Affatto, lui è un uomo molto distratto, che pur nutrendo amore per la moglie ed i figli, si lascia prendere dal lavoro, trascurando i propri affetti. Io invece credo di essere un padre molto presente con mia figlia Rebecca che oggi ha 15 anni, come credo di essere comunque stato un marito abbastanza attento”

Lorella quali sono i pregi ed i difetti di Ingrassia?

“ Giampiero è un grande propfessionista, un compagno di lavoro molto affidabile, generoso anche se a volte dietro le quinte ti “minaccia” di mettere in moto “Scherzi” poco piacevoli”

Ingrassia ci esprima un giudizio sulla Cuccarini

“ Lorella è una stakanovista sul lavoro; ricordo che ai tempi di “Grease” era capace di provare sul palco nove ore di seguito a dispetto nostro che invece ogni tanto dovevamo concederci delle sane pause. Lei è una donna straordinaria che riesce al top in ogni sua nuova sfida; quest’anno per la prima volta si è cimentata con la prosa ed ha vinto”

Signora Cuccarini come ha trovato questa sua prima esperienza nella prosa?

“Sono molto soddisfatta di avere intrapreso questa ulteriore strada che mi avvicina al teatro; ci metto tanto impegno all’insegna del rigore e della passione che hanno sempre contraddistinto le mie esperienze artistiche e non

“Giampiero Ingrassia, “Figlio d’arte”, ; quanto si sente vicino al suo mitico papà?

“ Ogni giorno che passa mi rivedo sempre più somigliante a lui sia nell’aspetto fisico che nel carattere; spesso mi scappa anche nei discorsi che faccio soprattutto con mia figlia un intercalare a lui molto abituale” Ai tempi miei”

Signora Cuccarini, qual’è il segreto del successo di questa piece teatrale ?

“La commedia offre uno spaccato molto realistico di quella che è la famiglia di oggi del rapporto coniugale e di quello tra genitori e figli; pensi che alla fine di ogni replica io e Giampiero spesso interroghiamo il pubblico sul discorso “famiglia” e tanti spettatori intervengono sul “personale”

Cuccarini e Igrassia; cosa farete da “grandi”

“ Per il momento a ottobre fino a febbraio riprendiamo la tournèe dello spettacolo e poi a 60 anni chissà, potremmo rifare “Grease” in versione “new generation”