“INTRODUCIAMO NUMERI ARABI NELLE SCUOLE” LA PROPOSTA SCATENA TUTTI MA È….

Una domanda provocatoria apparsa sul portale Facebook sta spopolando. “Questo è Tarim Bu Aziz. Per una maggiore integrazione chiede di introdurre i numeri arabi nelle scuole italiane. Tu cosa gli rispondi?”. Peccato che non molti sanno che i numeri arabi sono quelli che usiamo quotidianamente. Sono stati introdotti in Europa nel XIII secolo d.C. dal pisano Leonardo Fibonacci, che li usò per la prima volta nel suo liber abaci, in cui – per ironia – li chiamava numeri indiani.

I COMMENTI

Eppure in moltissimi, in troppi, sono caduti nel tranello scatenandosi con i commenti. “Che comandino a casa loro, non qui”, “I numeri arabi se li può infilare uno a uno in quel posticino”, “A casa loro si usano i numeri arabi, da noi ci sono numeri nostri, ogni Paese il suo”, “Gli rispondo con una sola parola, ma molto significativa…ruspa!”.

Ecco, sono solo alcune frasi che si possono leggere sotto il post, spesso ricche di errori grammaticali. Critiche feroci, al punto da spingere la pagina – che posta regolarmente bufale del genere per testare la conoscenza degli italiani – a raggruppare le più esilaranti in un video.