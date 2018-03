Invade pista aeroporto Venezia, bloccato

VENEZIA, 29 MAR – Un uomo ha invaso la pista dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia nel tentativo di imbarcarsi in un aereo diretto in Sicilia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe oltrepassato il check-in raggiungendo una porta che gli ha consentito di accedere alla pista eludendo in un primo momento i controlli di sicurezza. In pochi istanti, però, è stato notato dagli addetti a carico e scarico bagagli che lo hanno seguito con le auto di servizio poi, nel giro di pochi attimi, è intervenuta la polizia che lo ha bloccato definitivamente. Il tutto è durato circa tre minuti.

