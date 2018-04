Investe donne, bimbo e fugge, denunciato

BARLETTA, 8 APR – Ha investito con una Yaris, un nucleo familiare – padre, madre, bambino e una parente – che aspettava sul marciapiedi di poter attraversare la strada, prendendo in pieno due donne e un bambino di 3 anni, rimasto illeso, ed è fuggito, per poi presentarsi in caserma accompagnato da suo padre. E’ accaduto la scorsa notte a Barletta, in via Cafiero. Le donne ferite non sono in gravi condizioni. Il papà del piccolo è rimasto illeso. Il conducente del mezzo, un ragazzo molto giovane, al momento è stato denunciato per lesioni personali gravissime e fuga dal luogo dell’incidente. Non vi sono al momento provvedimenti restrittivi da parte dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’esito dei test tossicologici, per verificare se fosse in stato di ebbrezza o di alterazione per l’assunzione di droghe. Il ragazzo, che era nella vettura insieme con un amico, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima su un palo dell’illuminazione e poi ha travolto il gruppo.

2018-04-08_1081740756