AOSTA, 21 FEB – Uno scalatore è stato investito da una grande porzione di ghiaccio a Cogne. L’uomo stava scalando sulla cascata chiamata ‘Pattinaggio artistico’, che si sviluppa per circa 200 metri, in frazione Lillaz. Le sue condizioni paiono molto gravi. Sul posto è intervenuto l’elicottero della protezione civile, con le guide alpine del soccorso alpino valdostano e il medico del 118. L’intervento è in corso.

2018-02-21_1211726079