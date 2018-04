Ipotesi più ore per docenti,no sindacati

ROMA, 18 APR – L’indiscrezione fa sobbalzare i sindacati, a poche ore della firma definitiva per il rinnovo del contratto agli insegnanti prevista per domani alle 12,30 all’Aran: un gruppo di lavoro insediato al Miur, secondo quanto scrive OrizzonteScuola.it, avrebbe proposto di portare l’orario di maestre e professori a 30 ore settimanali “all inclusive”. E cioè, spiega il sito specializzato in temi della scuola, la proposta è di considerare le ore di lavoro dei docenti “all inclusive” in cui vengono incluse le ore di insegnamento diretto, le attività di tutoraggio, accompagnamento, recupero, momenti di studio, progettazione e formazione. Per i sindacati la notizia è una bufala: al ministero sono sì insediati alcuni gruppi di lavoro, dicono, ma l’orario degli insegnanti è materia contrattuale. Il Comitato potrà elaborare delle proposte ma poi queste dovranno essere confrontate con i sindacati. E per ora di tutto questo non c’è traccia.

2018-04-18_1181786522