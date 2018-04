Ischia. Ambulanza bloccata dalla transenna: turista muore

Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava in un alberto dell’isola ha accusato un malore intorno alle 21 di ieri sera. Il personale dell’albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che dopo un a ventina di minuti erano in zona. Una delle strade del piccolo borgo del comune di Serrara Fontana, però, era chiusa con una transenna. Per venti minuti si è attesa la chiave per aprire il passaggio ma per la turista era già troppo tardi. La donna è morta. Ora si cercherà di capire perchè quella strada pubblica era chiusa. La notizia è riportata da IlMattino