Ischia, arriva “Selfietudine”: riflettori sarcastici sull’uomo moderno

“Oggi nessuno ci mette più la faccia: sembra che basti avere un profilo”. La scrittura pungente e sarcastica di Luca Errico arriva a Ischia, veicolata da “Selfietudine”, il libro di poesie con il quale l’autore – nato a Napoli, dove vive e lavora nel campo degli audiovisivi – “scannerizza” l’uomo dei giorni nostri, in prima persona, in un canto caustico che diventa un dolore dentro il quale ci si perde ma che è, allo stesso tempo, la sola bussola per il nostro orientamento.

L’appuntamento con la presentazione e reading-concerto (con Oceanoviola, alias Alessandro Pezzella alla chitarra) è per sabato 27 gennaio alle 20.30 all’Alchemie Cocktail Bar di Corso Vittoria Colonna (ingresso gratuito). Interverranno il giornalista Pasquale Raicaldo e il cantante e musicista Valerio Sgarra, ideatore dell’evento, che indosserà – anticipa – “i panni del fantasma del fantasma di Céline”. L’evento è inserito nell’ambito di “JamStation”, l’iniziativa di Alchemie Ischia che coinvolgerà, al termine della presentazione, band musicali e l’artista isolano Marco Cecchi.