Ischia, è festa della musica

Il giorno 21 giugno 2018 anche a Ischia celebrerà il solstizio d’estate con una giornata dedicata alla musica come avviene in tutta Europa. Ce né per tutti i gusti: dalla tecno all’acustica, dal blues al rock, dal professionista al dilettante. È un’iniziativa nata in Francia nel 1982 e ripresa successivamente in diverse città italiane ed europee. In accordo con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in Italia la festa della musica è coordinata dalla AIPFN e dalla SIAE. Più di 500 città e borghi italiani, oltre 9000 eventi musicali: si suona per le strade, nelle piazze, nei parchi, nei musei, negli ospedali, negli aeroporti, nelle stazioni, insomma dappertutto. Lo spirito della manifestazione è quello di invitare i cittadini, turisti e musicisti ad esibire all’aperto insieme. Sarà attivata una pagina dedicata e saranno inserite immagini e video nel report finale della manifestazione. Tante sono le attività commerciali che hanno aderito all’evento, contribuendo a rendere questa giornata davvero memorabile in quello che sarà il giorno più lungo dell’anno e fin dall’antichità festeggiato in tutto il mondo.