“ISPEZIONI A SORPRESA E IMPRONTE DIGITALI” RIVOLUZIONE DEL

GOVERNO SUI DIPENDENTI PUBBLICI. DÌ LA TUA 👇🏻

Ispezioni a sorpresa contro i dipendenti pubblici fannulloni, impronte digitali per incastrare i furbetti del cartellino, voti dei cittadini contro i raccomandati e codice degli appalti più snello. E’ il “cambio di passo” annunciato da Giulia Bongiorno, nuovo ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione. “Agirò col bisturi per curare le disomogeneità nei servizi”, afferma.

LE DICHIARAZIONI

Per la Bongiorno “l’assenteismo è un fenomeno odioso. La Madia ha modificato le sanzioni. Credo si debba anche prevenire”. Come? “Con rilevazioni biometriche per evitare che ci sia chi strisci il tesserino per altri”. E se questo volesse dire prendere le impronte digitali al dipendenti, “cosa c’è di male? – domanda il ministro -. A me alla Camera le hanno prese quando c’erano i ‘pianisti’. E non sono rimasta traumatizzata”. E la privacy? “Tra beni confliggenti deve prevalere l’interesse collettivo: che siano tutti al lavoro, al servizio del cittadino”.