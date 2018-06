Insulti e minacce sul lavoro “Che muoia tutta la tua razza”

Grave episodio di razzismo e intolleranza sul posto di lavoro a Trento, dove un dipendente chiede un giorno di malattia al principale e lui lo minaccia: “Attento o ti bruciamo vivo”. “Ora cʼè Salvini”, urlava lʼuomo , come riportano le registrazioni che il lavoratore avrebbe fatto per testimoniare il valore dal punto di vista penale della conversazione.

“Ti brucio vivo bastardo islamico” e prosegue con le invettive “Ti posso anche ammazzare, adesso che è andato su Salvini”.

E’ scattata la denuncia.

La richiesta legittima riceve gravi risposte da parte dell’italiano le cui parole sono state segnalate come prova alla Cgil del Trentino. Prontamente è scattata la denuncia presso le sedi delle forze dell’ordine . Secondo la trascrizione riportata nei verbali, le minacce erano continue e persistenti, come trascritto da “ Il Corriere del Trentino”: “Cos’è che c’hai? Il tuo ramadam? Vedrai che ti mando Casapound, sai cos’è Casapound a Trento? Per rapirti ti bruciamo vivo. Stai attento, stai attento che ti mangiamo”.