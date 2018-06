Ultim’ora: “ITALIA CI NEGA APPRODO….” SCOPPIA NUOVO CASO AQUARIUS.

“Italia e Malta negano l’accesso nelle loro acque alla nave Open Arms”: è quanto si legge sull’account Twitter della nave spagnola, in cui si ricorda che l’imbarcazione “ha salvato più di 5.000 vite in un anno sotto il coordinamento della Guarda Costiera, è stata rilasciata dalla giustizia italiana e il cui equipaggio è europeo, come la sua bandiera”.Il fondatore dell’ong, Oscar Camps, ha precisato che a bordo si sono “solo membri dell’equipaggio spagnoli” e che la decisione di Italia e Malta viola “tutte le norme del diritto internazionale e comunitario”.

Fonte: Messaggero