PAURA IN ITALIA: TROMBE D’ARIA COLPISCONO LA RIVIERA. È PANICO / VIDEO 👉🏻

Mattina da brivido per i turisti della Riviera Romagnola e di Rimini in particolare. Nel giro di mezz’ora si sono infatti registrate cinque violente trombe d’aria, a poca distanza dalla costa. Il cielo non prometteva nulla di buono già dalle prime ore di questa mattina, con turisti e residenti sconvolti dalla scena a cui hanno assistito.

Il tratto di mare tra Rimini e Pesaro è stato quindi protagonista di questa sequenza di cinque trombe d’aria una dietro l’altra. Gli episodi fanno parte di una tempesta di pioggia e vento che nella mattinata ha colpito tutta la costa romagnola. Il cielo è diventato scuro e sono state avvistate due trombe marine di notevoli dimensioni e violente. Poco prima sulla costa era stato dato l’allarme ai bagnanti e l’avviso ai gestori di chiudere gli ombrelloni. Poi è arrivato il forte vento e la pioggia, e tutti sono corsi a mettersi al riparo.

Fonte: Teleclubitalia