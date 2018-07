‘Italiani infedeli’, marito sequestra la moglie per sei anni

Era sequestrata da sei anni in casa con una figlia appena nata, colpa della gelosia del marito tunisino .

Una scena agghiacciante quella presentatasi ai carabinieri che sono dovuti intervenire e che hanno trovato la donna di 34 anni rinchiusa in un locale al piano terra senza finestre e poca aria, con la figlia di pochi mesi di vita.

Anni di segregazione per la povera mamma perché “gli italiani sono tutti degli infedeli”.

Secondo le notizie diffuse, la 34enne di origine tunisina, dopo anni di soprusi, giovedì pomeriggio ha avuto il coraggio di chiamare il 112 raccontando ai militari intervenuti che la ragione per cui il marito fosse così geloso era dovuto alla nostra cultura perché: “gli italiani sono tutti infedeli”.

Così giustificava il suo comportamento follemente geloso il marito di 38 anni che le aveva sempre proibito di avere una vita sociale nella norma. L’uomo, senza un lavoro per sostentare la mamma e figlia, è stato denunciato.

La mamma e la figlia sono state condotte in una casa con assistenza sociale.