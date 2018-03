Italiano scompare a Nizza, appello su Fb

URI (SS), 17 MAR – Un 22enne di Uri, piccolo paesino dell’hinterland di Sassari, ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane. Giovanni Antonio Cherchi, non è più rintracciabile dal 28 febbraio, quando i parenti l’hanno sentito l’ultima volta. Come spiega all’ la sorella Veronica, “si trovava a Nizza e ci ha detto che stava per salire su un treno con cui sarebbe dovuto rientrare in Italia”. Ma da quel giorno il suo cellulare è spento e loro non hanno più avuto alcuna notizia. Giovanni vive a Uri con i propri parenti, ma il 15 gennaio aveva deciso di imbarcarsi per Genova e da lì andare in cerca di un lavoro come maitre di sala o barista. Ha girato tra l’Italia e l’Europa, è stato sicuramente a Barcellona e poi a Nizza, ultima destinazione del suo viaggio che ora non si sa dove l’abbia portato. Oltre ad aver denunciato la sua sparizione ai carabinieri, parenti e amici hanno lanciato un appello su Facebook. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai “Chi l’Ha visto?”.

