Ius soli: radicali, colle non sciolga

ROMA, 27 DIC – “Egregio Presidente, Le chiedo di rinviare lo scioglimento delle Camere fino alla discussione e al voto della legge sullo Ius Soli”. E’ questo il testo che Igor Boni della direzione nazionale di Radicali Italiani invita ad inviare al presidente Mattarella, sulla sua pagina facebook, (https://www.facebook.com/pg/presidentemattarella/posts/?ref=pag e_internal) per chiedere di non sciogliere le Camere e consentire il voto sullo Ius Soli. “Credo – prosegue il testo suggerito – che i senatori debbano dire ciò che pensano senza fuggire dalle loro responsabilità, guardando in faccia gli 800.000 ragazzi che nei fatti sono già cittadini italiani senza esserlo veramente, con pieni doveri e diritti. Spero possa ascoltare questo invito che darebbe la possibilità di far approvar dall’Italia questa riforma di civiltà e di umanità. Sono sufficienti poche settimane di tempo”.

2017-12-27_1271702075