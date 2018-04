Jihadisti Venezia, condanne per 13 anni

VENEZIA, 23 APR – Il Gup Massimo Vicinanza ha condannato con rito abbreviato a 5 anni Arjan Babaj di 28 anni, e a 4 anni Dake Haziraj (27) e Fisnik Bekaj (25), i tre cittadini kosovari votati all’estremismo islamico che avevano messo nel mirino, tra l’altro, un attentato al Ponte di Rialto di Venezia. Per tutti e tre al termine della detenzione scatterà l’espulsione. I tre, più un quarto minorenne e già condannato a 4 anni e otto mesi, di professione camerieri, si incontravano in un appartamento a due passi dal Piazza San Marco per studiare l’Isis e tecniche di guerra. ().

