Johnny Depp come non l’avete mai visto: le foto. E’ senza dubbio uno dei sex symbol più amati di tutti, ma a quanto pare stavolta sembrerebbe tutt’altro. Magrissimo e irriconoscibile, Johnny Depp è apparso così in una foto che sta circolando da qualche giorno nel web e che sta destando non poca preoccupazione tra i fan. L’attore è davvero irriconoscibile: senza capelli, con il volto pallido ed emaciato, fin troppo magro e con un’aria poco salutare.