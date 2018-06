Rivelazione choc quella dell’attore hollywoodiano Johnny Depp. In un’intervista lasciata a Rolling Stone, il divo americano ha dichiarato di essere caduto in forte depressione per la crisi finanziaria e per il divorzio da Amber Heard ammettendo che: “Non potevo sopportare il dolore ogni giorno. Mi sono versato una vodka al mattino e ho iniziato a scrivere fino a quando le lacrime mi hanno riempito gli occhi e non potevo più vedere la pagina”.

fonte: www.leggo.it