Junior Tim Cup: incontro a Benevento

ROMA, 24 GEN – Pomeriggio da sogno a Benevento per i ragazzi della Junior Tim Cup, torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, che oggi hanno ospitato nell’oratorio della Parrocchia SS. Addolorata Gaetano Letizia, ambasciatore della squadra campana. “Tornare a giocare vicino casa è sempre bello perché ritrovi la famiglia e gli amici, ritorni a divertirti come da bambino – ha detto il giocatore – Durante la carriera, i miei cari mi sono stati sempre vicini. Ai bambini consiglio di giocare ma pensando anche alla scuola, è importante unire i due aspetti”. I ragazzi, dopo aver rivolto alcune domande all’ambasciatore del Benevento, gli hanno donato una maglia con la scritta “Uno di Noi”, simbolo dell’unione tra il calcio di vertice e quello di base. Benevento ospiterà nuovamente la Junior Tim Cup nel pre-partita di Benevento-Napoli, quando al Ciro Vigorito le squadre della Parrocchia S.Modesto e della Parrocchia S.Maria Assunta si sfideranno in un’amichevole sullo stesso campo. ().

