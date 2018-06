Juventus, le dichiarazioni di Chiellini lasciano tutti senza fiato. Lo avrebbe dichiarato in diretta Sky. Stando infatti a quanto si riporta sarebbe stato intercettato a Montreal, per il Gp del Canada di Formula 1, Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha dichiarato a Sky: “Per la prossima stagione non scegliamo tra scudetto e Champions, abbiamo l’obiettivo come al solito di vincere tutto. Ora pensiamo alle vacanze, poi ci prepareremo per disputare un’altra grande stagione. Io capitano? Sono sempre più vecchio, Buffon mi mancherà”.