Lʼanziano padrone e il cane malato: la passeggiata che commuove tutti +++ Video +++

Tutti i giorni i vicini possono assistere allo stesso rituale che si ripete da qualche tempo. Il cane ha un tumore alle ossa, ma il suo anziano padrone non rinuncia a portarlo fuori casa per la passeggiata. Così su un carrellino trasporta l’amico per le strade di Vibo Valentia, in Calabria, e con una doppia imbragatura lo aiuta a fare qualche passo. Una scena alla quale tutti posso assistere asciugandosi le lacrime. La testimonianza in un video postato su Facebook.

Fonte: Tg Com