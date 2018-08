La bufala della benda di Daisy Osakue: oltre al danno la beffa

Oltre al danno, la beffa. Non solo Daisy Osakue, la giovane atleta italiana aggredita con un lancio di uova a Moncalieri, rischia seriamente di non poter partecipare ai prossimi campionati europei di atletica. Ma ora sui social gira anche una assurda accusa alla ragazza: il messaggio che si vuole far passare attraverso una grafica che circola su Facebook (con un improprio uso del vecchio logo del MoVimento 5 Stelle) è che tutta questa storia sia stata inventata.

Le prove

E la prova che si usa per dimostrarlo è che in alcune immagini la ragazza ha la benda all’occhio destro e in altre all’occhio sinistro. Ciò che riporta questo cartello che circola su Facebook è una bufala. E basterebbe osservare con maggiore attenzione la foto per capirlo. L’occhio ferito di Daisy è il sinistro: l’altra immagine – quella in cui sembra ferito l’occhio destro – altro non è che la stessa foto riflessa.