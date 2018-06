LA DEPRESSIONE E QUEL TERRIBILE EPISODIO, I MOTIVI DEL SUICIDIO DI ANTONIETTA.

Antonietta, la giovane mamma che si è suicidata ieri al Ruggi dopo aver allattato il figlio neonato, faceva la parrucchiera. Lavorava presso il salone di un coiffeur di Sapri. Il 18 giugno di due anni fa convolò a nozze. Lo scorso anno perse al quinto mese di gravidanza il primo figlio. Una dramma che non ha scoraggiato la giovane coppia saprese. A distanza di un anno circa da quella grave perdita è nato Vincenzo, frutto del loro grande amore. Perché Antonietta e Gerardo erano uniti da sentimenti forti e veri, per questa ragione chi li conosce non riesce a credere a ciò che è accaduto. A Sapri li attendevano per festeggiare il grande evento. Ma non potrà essere così. L’intera comunità è sotto choc. Non riesce a darsi una spiegazione. Nonostante la crisi che aveva attraversato a seguito della perdita del feto, Antonietta era riuscita a mettere da parte il grave lutto e a guardare avanti.

IL POST

La donna si chiamava Antonietta e, come riporta il Mattino, pare che soffrisse da tempo di sindrome depressiva. La giovane mamma si è lanciata dal sesto piano del corpo B del Ruggi. Aveva appena allattato il suo piccolo, venuto alla luce solo alcuni giorni fa. Il suo ultimo post su Fb è emblematico. «La vita a volte ti mette a dura prova – scriveva venerdì. Ma io e te come facciamo da tanti anni insieme, tenendoci mano nella mano, affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti…sfidando ogni ostacolo!».Da qui la gioia per il lieto evento e per il premio donato dalla vita. «Oggi siamo diventati genitori, la vita ci ha premiato e i miracoli esistono benvenuto al mondo piccolo scricciolo di mamma e papà».