Un giovane di 17 anni ha scelto di togliersi la vita per una delusione amorosa. Il tragico episodio è accaduto in provincia di Cremona: il ragazzo ha scelto di impiccarsi dopo che la fidanzata aveva deciso di terminare il loro rapporto. A scoprire del macabro gesto del ragazzo è stato il fratello minore, che ha trovato il corpo inerme nella mansarda di casa. Nonostante i tentativi di rianimarlo all’arrivo dei genitori, non c’è stato nulla da fare.

