Francesca muore di cancro, il padre la saluta così: un ultimo regalo che stupisce tutti

La figlia muore di cancro, il padre la saluta così: un ultimo regalo che stupisce tutti. Francesca Pirozzi è morta nel 2016, a soli 24 anni, per un linfoma di Hodgkin; mentre dal letto del reparto di Ematologia dell’ospedale “San Salvatore” di Pesaro scriveva la tesi di laurea che sperava potesse essere d’aiuto ad altri malati di cancro che, come lei, stavano e stanno affrontando la sfida più difficile della loro vita. Ma il suo nome, d’ora in poi, non sarà ricordato solo su una lapide: sarà consegnato per sempre alla letteratura grazie all’amore del padre, che ha terminato lo scritto che la figlia non ha fatto tempo a concludere, realizzandone un volume sull’alimentazione oncologica – “Il cibo ideale: consigli di nutrizionisti e chef stellati ai malati oncologici” – che sarà presentato l’8 giugno a Fano con gli interventi di noti studiosi e gourmet.