LA LECCISO DIMENTICA AL BANO CON….FRANCESCA PASCALE. VACANZA “SMERALDA” PER LE DUE AMICHE.

Tra la bionda showgirl e il cantante di Cellino San Marco è davvero finita. Lui in questi giorni è in tournée in Austria con l’ex moglie; lei ha finalmente lasciato Lecce (dove è rimasta in questi mesi in una sorta di autoimposta segregazione) per concedersi un weekend fuori. Non un weekend banale, ma una fuga con amici speciali, di quelli che la Lecciso ha coltivato negli anni senza apparire né strombazzare mai un legame che si è fatto solido e leale. Loredana è volata in Sardegna, a Villa Certosa, con la sua amica Francesca Pascale e il fidanzato di lei, Silvio Berlusconi, il musicista di sempre Mariano Apicella, oltre a una decina di amici e amiche. E il loro arrivo non poteva passare inosservato.

L’AMICIZIA CON LA COPPIA PASCALE-BERLUSCONI

Un’amicizia che ha condiviso, sempre con grande discrezione, anche con Al Bano. Una discrezione che solo lo scorso anno aveva lasciato trapelare qualcosa. A ottobre scorso, infatti, a Ravello (Costiera Amalfitana), si è sposata Marianna, sorella di Francesca. Il testimone era proprio Silvio Berlusconi, ma mentre gli sposi si scambiavano i loro «sì», a risuonare era l’Ave Maria, in latino, cantata da Al Bano.