“La moda veste il design, il design si veste di moda”. Boom di presenze al “Napoli Moda Design” che si riconferma un successo

Un successo senza precedenti quello di “Napoli Moda Design” che si riconferma un appuntamento privilegiato e seguito, un connubio tra moda e design che nasce sotto la direzione artistica dell’architetto Maurizio Martiniello ideatore e organizzatore. Giunto alla terza Edizione, la kermesse, anche quest’anno, ha registrato un boom di presenze che ha portato gli organizzatori dell’evento a prorogare la data di chiusura, slittata a sabato 12 maggio. “Abbiamo rifiutato alcune prenotazioni-dichiara il promotore dell’evento, l’architetto Maurizio Martiniello-. C’è stato un riscontro eccezionale. A Napoli la moda veste il design, il design si veste di moda”.

Fino al 12 maggio, protagonisti sotto lo stesso “tetto” brand di moda, atelier prestigiosi, note aziende del design daranno vita ad un calendario di eventi e mostre tutti i giorni della settimana. Esposizioni e installazioni dislocate in una particolare “Contemporary House” saranno oggetto di intrattenimento e di incontri mirati a tema differente ogni giorno, e a sfilate e presentazioni di moda rigorosamente su invito. Sempre nel contesto dello spazio dedicato agli incontri formativi nell’ambito del design, grazie alla collaborazione con DIARC – Dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Napoli – si terrà un ciclo di seminari aperti ad ingegneri e architetti, e verranno presentati i lavori prodotti durante il corso di laurea internazionale in design, DBE Design for the Built Environment. Tema di questa terza edizione infatti sono le “luxuryIdeas” ovvero il lusso analizzato e scomposto in tutte le sue sfumature: declinato sotto forma di immagine visiva o tattile, di emozione e oggetto prezioso, esperienza e relazione.

Mercoledì 9 maggio

Palazzo dei Congressi Federico II, via Partenope n.36

Ore 10.00 Colazione di design in una casa alla moda, Caffè del Vero Bar del Professore e Dolci Arca;

Ore 17.00 Parliamone….la maiolica di Capodimonte e il corallo di Torre del Greco (crediti formativi per architetti );

Ore 17.30 La casa del Design apre le porte a Parco di Link

Ore 18.00 Fashion Show Chiaia District

ingresso ad invito, prenotare a [email protected]

Ore 19.00 performance del coro della scuola A.Ferriere

Ore 19.00 Show cooking….Chef Francesco Franzese

Ore 20.00 kids fashion show FUN&FUN

ingresso ad invito,prenotare a [email protected]

Giovedì 10 maggio

Palazzo dei Congressi Federico II, via Partenope n.36

Ore 10.00 Colazione di design in una casa alla moda, Caffè del Vero Bar del Professore e Dolci Arca;

Ore 11.00 vendita di beneficenza associazioni Gioia di Vivere onlus di Piano di Sorrento

Ore 17.00 Parliamone….design e distretti produttivi (crediti formativi per architetti);

Ore 19.00 Gran Concerto di primavera de tenore Pop Napoletano Giuseppe Gambi con asta di beneficenza per l’associazione onlus Gioia di Vivere

Ore 20.00 Fashion Show Ombelico.

ingresso ad invito prenotare a [email protected]

Venerdì 11 maggio

Palazzo dei Congressi Federico II, via Partenope n.36

Ore 10.00 Colazione di design in una casa alla moda, Caffè del Vero Bar del Professore e Dolci Arca;

Ore 17.00 Parliamone….l’architettura e l’allestimento nel retail per la moda (crediti formativi per architetti );

Ore 20.00 Cena di Gala in beneficenza per l’Associazione “Azione Sorriso” –

Offerta da Leonessa

Ore 22.00 Show cooking, pastry designer Lia Palmieri

Ingresso ad invito

prenotazioni [email protected]

+39 338 4532559

Sabato 12 maggio

Ore 17.00 Fashion Night, Gradoni D’Andrea Via dei Mille.

Ore 18.00 Flash Mob, Università Della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento Moda presenta la Capsule Collection,

Bio-Textile,

Ore 19.00 Flash Mob, Sartoria Visconti Massimo