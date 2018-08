La nonna non sa leggere: nipote disegna i numeri della rubrica telefonica

Accade in Spagna, una donna di 74 anni non sa né leggere né scrivere: ha dovuto lasciare la scuola a otto anni per andare a lavorare. Ma grazie al nipote trentenne Pedro Ortega può consultare la sua rubrica telefonica. Quando vuole chiamare qualcuno, invece di cercare i numeri telefonici ordinati per nome in ordine alfabetico, li trova accanto a un disegno del nipote.

Il twitter

Ortega ha condiviso su Twitter alcune pagine della rubrica che ha disegnato per la nonna scrivendo: “L’agenda telefonica di mia nonna. Un compito che ho svolto per vent’anni e che non può essere svolto da nessun altro. Perché lei non sa leggere ma capisce perfettamente i miei disegni. Ci divertiamo moltissimo ad aggiornare l’agenda”. Un tweet diventato subito virale. (Repubblica)