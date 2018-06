LA NOTIZIA DELLA SUA MORTE SI È DIFFUSA POCO FA. NESSUNO RIESCE A CREDERCI.

Si è spenta lentamente all’età di 71 anni, Lucia Desiderio. Una vita dedicata al lavoro e alla sua piccola creatura nata e curata nel tempo insieme al marito Gennarino D’Alessio. Dopo la scomparsa del coniuge lei ha continuato a dirigere con successo il ristorante Aurora che conta oltre un secolo di storia, un tempio della gastronomia che da tre generazioni tramanda le tradizioni dell’arte culinaria caprese.

IL LOCALE DEI VIP

Il tipico locale con i suoi eleganti tavolini nel cuore del centro storico di Capri, a poche decine di metri dalla Piazzetta, è una delle tappe gastronomiche irrinunciabile di tanti turisti stranieri e habitué dell’isola, ma soprattutto di vip che frequentano il ristorante raffinato non solo per l’eccellenza della sua cucina ma soprattutto per l’atmosfera affettuosa e amichevole che si respira, che ha fatto diventare il ristorante un vero e proprio luogo dell’anima dell’isola di Capri.