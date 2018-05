LA REGGIA DESIGNER OUTLET In 35.000 al Fashion Festival

In giro tra i viali con l’influencer Mattia Marciano

Ascoltando i violini del duo GuerzonCellos

e assistendo ai coinvolgenti flashmob lirici dell’associazione Musikè

Grande successo di pubblico per la prima edizione del Fashion Festival, che ha richiamato a La Reggia Designer Outlet 35.000 persone per una giornata di musica, divertimento e shopping.

“Il Fashion Festival è un format importato dall’Europa del Nord – racconta Stefano Vaccaro, Centre Manager La Reggia Designer Outlet -. Per la prima volta è stato fatto qui in Italia, contemporaneamente in tutti i centri McArthurGlen, e l’esperimento può dirsi assolutamente riuscito con 35.000 presenze registrate. Un record assoluto!”.

In una straordinaria atmosfera di gioia, tra carrettini di zucchero filato, palloncini, spinning chairs e dondoli jungle in Piazza Fontana, gli ospiti del Centro McArthurGlen di Marcianise (CE) hanno girato tra i viali alla ricerca del look giusto, godendo di offerte esclusive, studiate e concesse per l’occasione, incontrando l’influencer Mattia Marciano, che ha documentato il Fashion Festival sui suoi social, ascoltando, in vari momenti della giornata, i violini del duo GuerzonCellos, Tiziano e Enrico Guerzoni, e assistendo ai coinvolgenti flashmob lirici dell’associazione Musikè.