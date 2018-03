LA REGGIA DESIGNER OUTLET in collaborazione con WHERE NAPLES presenta “La Reggia Designer Outlet Concierge Event”

Particolarmente attenta ai turisti nazionali e internazionali, La Reggia Designer Outlet, in collaborazione con la rivista Where Naples, ha organizzato la terza edizione di “La Reggia Designer Outlet Concierge Event”, invitando al PAN Palazzo delle Arti Napoli in via dei Mille 60, i concierge della città di Napoli, delle isole e della costiera, ai quali trasferire i prestigiosi progetti e le importanti partnership, realizzati dal dipartimento turismo del Centro McArthurGlen della Campania.

La volontà è quella di far vivere ai turisti la meraviglia di un territorio, custode e testimonianza di una cultura che si racconta nei monumenti, nelle piazze, nella musica, nel teatro ma anche attraverso il Made in Italy e la grande tradizione sartoriale partenopea. La Reggia Designer Outlet diventa non solo luogo in cui dedicarsi una giornata di shopping alla ricerca del look giusto tra le griffe del lusso, che oggi vantano nella rosa delle proposte Coach e Karl Lagerfeld, ma anche un posto in cui scoprire i grandi eventi di respiro internazionale ospitati nei complessi monumentali e nei musei di Napoli e Caserta. A presentare le opportunità in conferenza, Simona Gazzaniga, Regional Travel Marketing Manager Southern Europe; Serena Crisci, Tourism Manager La Reggia Designer Outlet; e Serena Altieri, per la rivista Where Naples.

La scelta del PAN Palazzo delle Arti di Napoli per l’edizione 2018 dell’evento dedicato ai Concierge non è casuale. Il Centro McArthurGlen La Reggia Designer Outlet è partner della straordinaria mostra “Io Dalí”, un’anteprima assoluta italiana, che si propone come Un grande viaggio nella mente di uno dei più geniali artisti del XX secolo.

«Il genio Salvador Dalí e il Palazzo delle Arti di Napoli sono un prestigioso connubio e uno straordinaria occasione per una città in cui è sempre più vivo il fermento culturale – dichiara Stefano Vaccaro, Centre Manager La Reggia Designer Outlet –. Napoli è una città fatta soprattutto di cultura e con la mostra “Io Dalí” l’asse si sposta in una direzione internazionale che la rede ancor più meta turistica. La Reggia Designer Outlet sostiene con entusiasmo e convinzione questa meravigliosa mostra, che conferma ancora una volta la vocazione di McArthurGlen di rendere i propri Centri non solo meta di shopping ma anche di benessere, relax e veicolo di valori positivi».

Gli ospiti del PAN Palazzo delle Arti Napoli hanno avuto anche l’opportunità di visitare, in forma riservata ed esclusiva con una guida dedicata, la mostra “Io Dalí”, in programma fino al 10 giugno, con una guida che ha raccontato il meraviglioso percorso, curato da Laura Bartolomé e Lucia Moni per la Fundació Gala-Salvador Dalí e da Francesca Villanti, direttore scientifico di C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con la consulenza scientifica di Montse Aguer e di Rosa Maria Maurell. La direzione generale è di Alessandro Nicosia, Presidente di C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, che l’ha realizzata e co-organizzata ed è supportata dal Ministero della Cultura spagnolo, con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e l’Istituto Cervantes. La mostra è stata fortemente voluta dal Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo, nelle persone del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’Assessore Nino Daniele e nasce in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí nella persona di Montse Aguer, Direttrice dei Musei Dalí.