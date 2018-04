LA REGGIA DESIGNER OUTLET presenta Fashion Festival: musica, divertimento e shopping

Una navetta gratuita collegherà durante tutta la giornata

La Reggia Designer Outlet e il centro commerciale Campania

La Reggia Designer Outlet celebrerà la primavera con il Fashion Festival, un evento

che il 30 aprile, dalle 9.00 alle 21.00, proporrà agli ospiti del Centro McArthurGlen di

Marcianise (CE) musica, divertimento e una meravigliosa esperienza di shopping

alla ricerca dei trend primavera estate 2018.

In una straordinaria atmosfera di gioia, tra carrettini di zucchero filato, palloncini e

spinning chairs, con dondoli jungle in Piazza Fontana, si potranno fare acquisti con

imperdibili promozioni fino al -70% sul prezzo outlet, nei negozi aderenti

all’iniziativa.

Si gioca anche con i social. Nel Centro sarà possibile attivare un filtro Facebook in

stile tropicale, puntando il cellulare su un QR Code che sarà posizionato nella zona

dei dondoli jungle.

Nel corso della giornata, in programma otto performance musicali a cura del duo

GuerzonCellos, Tiziano e Enrico Guerzoni, padre e figlio violoncellisti coinvolti in

duetti che spaziano dal barocco al jazz e al rock.

La prima edizione del Fashion festival diventa anche occasione di link territoriale tra

i due centri vicini. Tutto il giorno, una navetta gratuita farà da spola tra La Reggia

Designer Outlet e il centro commerciale Campania, per dare ancora più opportunità

di scelta e rendere ancora più divertente la ricerca del look giusto, senza spostare

l’auto dal parcheggio.