+++ LA REGINA ELISABETTA STA MALE, LA DECISIONE È DI POCO FA. SUDDITI IN ANSIA +++

La regina Elisabetta II ha annullato oggi un impegno a Londra perché “giù di corda”. Il raro cambio di programma di Sua Maestà è stato annunciato da Buckingham Palace. La 92enne sovrana avrebbe dovuto presenziare questa mattina ad una messa nella cattedrale di St Paul per il 200esimo anniversario dell’ordine di Michael and St George, un ordine cavalleresco britannico. “La regina si sente giù di corda e ha deciso di non partecipare alla messa di questa mattina”, ha fatto sapere il palazzo.Nessun cambio di programma invece per il resto del fine settimana: secondo i media britannici Elisabetta II, come previsto, raggiungerà in auto già oggi l’avito castello di Windsor.

DISERTATA LA MESSA

Non è la prima volta che l’anziana monarca diserta una messa. Durante il Natale del 2016, mentre come tradizione soggiornava nella sua residenza di Sandringham in Norfolk, ne aveva cancellate due a causa di un forte raffreddore.Non si esclude che questa condizione sottotono potrebbe essere legata anche al fatto che il mese scorso Elisabetta II è stata operata di cataratta. (ASKANEWS)