“LA REGINA STA MORENDO…” LA PROVA INQUIETANTE FA TREMARE GLI INGLESI.

Ha da poco compiuto 92 anni e nonostante si mostri sempre impeccabile, anche la Regina Elisabetta d’Inghilterra inizia a sentire il peso dell’età che avanza. Nota per non rinunciare mai agli impegni ufficiali, nei giorni scorsi ha invece dovuto disertare una celebrazione nella Cattedrale di St.Paul, a causa di una leggere indisposizione.

LA PROVA

Una circostanza piuttosto singolare, visto che di solito Sua Maestà tiene a rispettare tutti gli appuntamenti in agenda, tanto che di recente avrebbe persino rifiutato di sottoporsi a un intervento chirurgico alle ginocchia pur di non mancare agli eventi in cui era prevista la sua presenza. Se le condizioni della Regina siano preoccupanti non lo sappiamo, però sembra che in questi giorni i ministri britannici abbiano ricevuto il cosiddetto London Bridge, il piano che prevede l’esatta procedura da seguire in caso di decesso della Sovrana. Insomma, il Paese non può farsi trovare impreparato nell’eventualità che si verifichi l’infausta circostanza.