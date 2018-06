La Roma sogna in grande: il campione può arrivare dal Psg

Roma comincia a sognare. Il direttore sportivo giallorosso Monchi è davvero scatenato sul mercato e si sta muovendo per portare nella Capitale un vero e proprio top player. Nelle ultime ore a Trigoria, infatti, si parla di Javier Pastore, stella del Psg che per problemi legati al fair play finanziario deve liberarsi di alcuni dei suoi pezzi più pregiati. Per adesso, il problema più grande sarebbe l’ingaggio dell’argentino, visto che si aggira intorno ai 6 milioni a stagione, cosa che lo renderebbe il più pagato della rosa.

fonte: Gazzetta dello Sport