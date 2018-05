La scuola Adolphe Ferriere sbarca a Napoli Moda Design: l’entusiasmo dei bambini al Palazzo dei Congressi

La scuola Adolphe Ferriere sbarca stasera – dalle ore 19 – alla terza edizione di Napoli Moda Design e porta l’arte della musica e l’allegria delle bambine e dei bambini al Palazzo dei Congressi della Federico II.

Un’iniziativa nata nell’ambito del progetto “Europa incanto” che ha permesso di insegnare, in forma semplificata, la musica lirica (didattica, canto e opere, oltre ad un excursus relativo al periodo storico in cui le composizioni sono state realizzate) ai giovanissimi alunni dell’istituto.

A parlarci di questo percorso è la coordinatrice della scuola – la dottoressa Anna Sommella – che ci ha illustrato l’importanza di questo progetto per i giovanissimi allievi, ma anche per le famiglie.

In cosa consiste questa attività?

Si tratta di un progetto che ha radici lontane, ripreso peraltro dai Massimi d’Italia, tra cui anche il Teatro San Carlo di Napoli che ha permesso, con il coinvolgimento di un insegnante di musica, di insegnare ai bambini ad apprezzare la Lirica e nello specifico – i canti della Aida.

Un’opportunità prestigiosa e di alto profilo per i ragazzi, come tutte quelle portate avanti dalla vostra realtà

Assolutamente sì, in particolar modo se si considera che, tra l’altro, sono venuti direttamente presso la nostra sede prestigiosi docenti del San Carlo che hanno contribuito a sostenerci in questo progetto.

Un iter che però non si esaurisce con l’evento di questa sera, ma ha fatto registrare tanti altri momenti emozionanti per i bambini della vostra scuola…



Noi abbiamo partecipato, ad esempio, ad una rappresentazione dell’Aida direttamente nella prestigiosa cornice del Teatro d’opera più antico d’Europa. Un momento davvero molto bello che ha visto bambine e bambini, diventare protagonisti e intervenire nei vari cori e riproporre ciò che avevano studiato ed imparato presso la nostra scuola su uno dei palcoscenici più importanti del mondo.

…il legame tra scuola Ferriere e Lirica è molto stretto e va avanti da anni…

E’ il quarto anno che portiamo avanti questa iniziativa, anche con l’obiettivo di garantire una continuità didattica. Questo progetto che abbiamo indirizzato agli allievi della scuola primaria, negli anni scorsi, era rivolto anche ai bambini dell’infanzia. La nostra idea è offrire sia un rinnovamento, coinvolgendo sempre più bambini, ma anche una progressività che permetta a tutti i partecipanti di diventare sempre più padroni di quello che studiano.

Parliamo di numeri. Quanti sono stati coinvolti da questa iniziativa?

Abbiamo coinvolto in questa occasione ben 58 bambini

Qual è la loro reazione e il loro approccio a un tipo di musica apparentemente così complesso?

I bambini risultano non solo contenti dell’evento che rappresenta per loro una vera e propria festa in musica ma, quello che può stupire di più, è la facilità con la quale imparano testi che sono molto difficili per gli adulti e che risultano, invece, nelle corde dei più piccoli. La musica è evidentemente un grande linguaggio verbale.

vuole dirci che la musica diventa, con questo tipo di progetto, anche uno strumento di relazione che travalica la semplice conoscenza o capacità di esecuzione?

E’ proprio così. Questo progetto viene condiviso non solo dagli alunni, ma anche dalle famiglie e dagli amici. Si crea un confronto a 360 gradi grazie alla musica e questo è davvero importante a più livelli.