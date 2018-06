LA SORELLINA STA MORENDO DI TUMORE, QUESTO BAMBINO FA UN GESTO BELLISSIMO. «Un bambino non dovrebbe dire addio alla sua compagna di giochi, alla sua migliore amica, alla sua sorellina», ha dichiarato il papà al Daily Mail, distrutto dal dolore per la terribile perdita, «Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui viviamo». La sorellina sta morendo di tumore, così il fratello maggiore, che ha solo sei anni, la carezza e la rassicura poco prima che la piccola muoia. Ad immortalare la scena che ha commosso tutto il mondo è stato il papà della piccola Adalynn “Addy” Joy Sooter, morta a 4 anni a causa di una malattia incurabile. Nel 2016 alla bambina è stato diagnosticato il Diffuse-Intrinsic-Pontene-Glioma (DIPG), una forma di tumore al cervello molto aggressivo che è cresciuto mese dopo mese fino ad ucciderla. Il giorno prima che la bambina spirasse il padre, Matt Sooter di Rodgers, in Arkansas, , è riuscito ad immortalare un momento di grande amore e dolcezza. Il figlio maggiore, capendo che per la sorellina non c’era più nulla da fare, ha voluto accarezzarla a lungo e salutarla, come se fosse consapevole che non avrebbe più potuto farlo, e purtroppo così è stato.