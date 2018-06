LA STAR DI “AMICI” RICOVERATA IN OSPEDALE. PAURA TRA I FAN DELLA TRASMISSIONE DI MARIA DE FILIPPI

“Mi hanno fatto i prelievi ed avevo i risultati sballati, quindi hanno iniziato a farmi flebo per reintrodurre liquidi e antibiotici […] Speravo di tornare a casa oggi, ma devo rimanere qui per fare altri controlli e analisi per capire. Sto vivendo un incubo ed ho fame. Non mangio da 2-3 giorni. È brutto andare in bagno, guardarsi e vedersi sempre più deperiti, ma vincerò anche questa”. E’ questo il post del ballerino, vincitore della sedicesima edizione di Amici, Andreas Muller, come riportato dal sito bitchyf. Il giovane in una storia di Instagram ha rassicurato i suoi fan.

L’ALTRO BALLERINO

Marcello Sacchetta invece è in ospedale per un’operazione al menisco. “Volevo dirvi che sto bene, è iniziato tutto con febbre alta e crampi alla pancia. Non riuscivo a mangiare e andavo in bagno ogni secondo. Sono venuto quindi al Pronto Soccorso a causa dei forti dolori.